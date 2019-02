Mit gelungenem Kochevent in ein gesundes Jahr gestartet

Neckar-Odenwald-Kreis.Genuss und Diabetes schließen sich auf keinen Fall aus. Diese Botschaft nahmen 20 Teilnehmer von einem besonderen Kochevent in Mosbach unter dem Motto „Gesunder Start ins Frühjahr – Kochen mit und für Diabetiker“ mit.

Das Treffen war Teil der Aufklärungskampagne „Volkskrankheit Diabetes – Risiko senken und Folgen reduzieren“ der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises in Kooperation mit dem Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald und der Diabetes Selbsthilfegruppe Mosbach. Drei weitere Veranstaltungen für Betroffene und Interessierte folgen noch bis April.

Unter der fachkundigen Anleitung von Ernährungsberaterin Hanna Bender und dem Kochexperten Fabian Englert zauberten die Teilnehmer in den Räumen der „Kletti’s Genussboutique“ ein leckeres Menü. Zudem erhielten sie wertvolle Tipps, auf die es als Diabetiker zu achten gilt.

Möglichst konstantes Niveau

„Wichtig ist, den Blutzuckerspiegel auf einem möglichst konstanten Level zu halten“, betonte Bender. Daher sei der Verzehr von reichlich wasser- und ballaststoffhaltigen Lebensmittel wie Gemüse und zuckerarmes Obst ein wichtiger Teil der Erfolgsformel für möglichst geringe Blutzuckerschwankungen.

„Gute“ Fette sind vorzuziehen

Dazu passe eine Eiweißkomponente wie Fisch, Fleisch, Eier, Hülsenfrüchte oder Käse. Bei der Auswahl der Kohlenhydrate seien solche mit einer komplexen Zusammensetzung zu bevorzugen. Auch müsse man auf die Auswahl guter Fette achten.

Der Verzehr von Walnüssen sowie Oliven-, Raps- und Leinöl legte Bender den Teilnehmern besonders ans Herz. Dieser Mix sorge für eine gute und lang anhaltende Sättigung mit weniger Kalorien und mehr Genuss.

Unter der Anleitung Englerts kauften die Teilnehmer dann frische Zutaten auf dem Wochenmarkt ein und setzten das Gelernte beim Kochen gleich um.

„Neben hilfreichen Informationen zur Diabeteserkrankung Typ I und Typ II ist auch der anschließende Erfahrungsaustausch sowie die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen, unheimlich wertvoll und in jedem Fall ein Besuch der noch folgenden Veranstaltungen wert“, betonte Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz. Der besondere Dank galt Sigrun Ruck von den Neckar-Odenwald-Kliniken und Heiner K. Zimmermann von der Diabetes Selbsthilfegruppe Mosbach sowie den Ernährungs- und Kochexperten für das eindrucksvolle und leckere Event.

Weitere Termine in der Region

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Aufklärungskampagne finden wie folgt statt: Am 19. März um 18 Uhr im katholischen Pfarrheim in Hardheim gibt es einen Vortrag „Diabetisches Fußsyndrom“ von Cornelius Noe, Podologe DDG, Wundexperte ICW sowie zum Thema „Diabetes-Niere-Dialyse?“ von Dr. Christian Kipp, Internist, Nephrologe und Diabetologe. Am Dienstag, 2. April, um 18 Uhr im Römermuseum Osterburken steht ein Vortrag „Soziale Fragen rund um Diabetes“ von Reiner Hub, Sozialreferent Diabetiker BW, auf dem Programm.

Selbsthilfetag in der Stadthalle

Samstag, 27. April, 14 Uhr, Selbsthilfetag in der Stadthalle Buchen: Theaterstück „Die Süße des Lebens“ der Galli Theatergruppe.

