Mosbach.Mit Hirn, Charme und Schnauze setzt Carmela de Feo alias La Signora neue Akzente in der deutschen Humorlandschaft. Am Dienstag, 28. August, kommt sie im Rahmen des Mosbacher Sommers in den Hospitalhof. Carmela De Feo ist Musikerin, Sängerin, Komödiantin und Schauspielerin in Personalunion, mal anrüchig und schlüpfrig und mal bezaubernd.

Vor allem ist der singende und tanzende Wirbelwind aber eines: ungeheuer komisch. Nach Mosbach kommt sie mit ihrem vierten Programm „Die Schablone, in der ich wohne“. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Carmela de Feo hat schon viele Auszeichnungen bekommen, darunter den Bochumer Kleinkunstpreis für Cocolorez, 2009 den Goldenen Stuttgarter Besen und den Publikumspreis, 2011 war sie Preisträgerin des Bayerischen Kabarettpreises in der Sparte „Musik“, 2013 und 2017 Preisträgerin der „Goldenen Berta“ bei den Eifeler Kulturtagen.

Karten gibt es bei der Tourist Information am Marktplatz, unter www.reservix.de, allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Alten Mälzerei statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018