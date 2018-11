Mit Holzprügel Polizisten bedroht

Mosbach.Total durchgedreht ist am Samstagnachmittag ein 51-Jähriger in Mosbach. Zuerst warf er nach Angaben der Polizei einen großen Stein auf ein Auto, welches in der Straße „Am Masseldorn“ geparkt war. Anschließend lief er mit einem Holzscheit in der Hand weiter, bis er von dem Besitzer des Fahrzeugs und einem Zeugen angesprochen wurde. Der Mann beleidigte beide und drohte ihnen. Dann warf er den Holzscheit in Richtung eines vorbeifahrenden Autos, das er jedoch verfehlte.

Schließlich wurde der Mann von den eintreffenden Polizeibeamten angesprochen. Diese beleidigte er ebenfalls und bedrohte sie mit einem circa 90 Zentimeter langen Holzprügel. Den Beamten war es erst nach Pfefferspray-Einsatz möglich, den 51-Jährigen festzunehmen. Der Mann wurde daraufhin von einem Rettungswagen in Begleitung der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Bei der Festnahme erlitt der Mann eine leichte Verletzung am Daumen, ansonsten wurde niemand verletzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018