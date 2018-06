Mit Spaß-Garantie für Groß und Klein

Anzeige

Zirkus und „Hoffexpress“

Zum zweiten Mal wird ein inklusives Zirkusprojekt ein besonderer Höhepunkt sein: Nach einer Woche konzentrierten Trainings zeigen Schüler von Johannesberg-Schule und Mosbacher Lohrtalschule am Festsonntag bei zwei Vorführungen um 12 und 15 Uhr, was sie eingeübt haben – und das in der Manege eines echten Zirkuszelts neben der Johannesberg-Schule.

Bereits Stammgast beim Sommerfest der Johannes-Diakonie ist der „Hoffexpress“ des Champions-League-Teilnehmers TSG 1899 Hoffenheim. Neben Maskottchen „Hoffi“ kann in diesem Jahr ein weiterer besonderer Gast begrüßt werden: Mit dem 20-jährigen Sattelbacher Dennis Geiger kommt der Shootingstar der vergangenen Bundesliga-Saison von 12 bis 13 Uhr zu einer Autogrammstunde.

Auf der Bühne im Festzelt macht um 12 Uhr der Musikverein Waibstadt den Auftakt. Für Tanzeinlagen sorgen um 14 Uhr die Bauchtanzgruppe „El Nefous“ sowie um 16.30 Uhr Showtanzgruppen des TV Mosbach. Um 14.30 Uhr werden die erfolgreichen Sportler der Johannes-Diakonie bei den Special Olympics in Kiel geehrt. Ein besonderes Glanzlicht wird um 15.30 Uhr der Auftritt des inklusiven und interkulturellen Projekts „The Human Bridge Band“ aus Würzburg sein. Auch auf dem übrigen Festgelände rund um das Kultur- und Begegnungszentrum fideljo ist eine Menge geboten. Auf dem zentralen Festplatz geht es tierisch zu, denn dort ist die Jugendfarm Schwarzach mit einigen ihrer vierbeinigen Bewohner vertreten. Die DRK-Rettungshundestaffel zeigt Kostproben ihres Könnens.

Das Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg verkauft Pflanzen aus der eigenen Gärtnerei und die Johannes-Diakonie präsentiert sich mit Infoständen, Cocktailbar, Eigenprodukten und vielem mehr. An der Festmeile warten Info-, Verkaufs- und Mitmachangebote auf die Besucher. Die Minigolfanlage „inputt“ lädt an ihrem Stand zu einer Partie auf einem kleinen Parcours ein.

Höhepunkte im Kinderprogramm sind der Parcours für E-Quads und das historische Karussell. Kistenklettern und Segway-Parcours sind weitere Attraktionen mit Spaßgarantie. Gastronomisch kommt das Fest erneut vielfältig daher. Von zünftiger Kost im Festzelt über Pizza, Salate, Crêpes und Langosch bis hin zu asiatischen Köstlichkeiten reicht die Palette. Für den Nachmittag sind Eis, Kaffee und Kuchen im Angebot.

