Mitarbeiterin mit Pistole bedroht

Diedesheim.Eine Tankstelle an der Heidelberger Straße im Mosbacher Stadtteil Diedesheim war am Mittwochabend Ziel eines Raubüberfalls. Gegen 21 Uhr näherten sich zwei vermummte Männer mit Sturmhauben dem Tankstelleneingang, wobei einer der Unbekannten eine Pistole vor sich trug. Das Duo drängte eine Mitarbeiterin, die gerade in der Eingangstür stand, zurück in den Verkaufsraum. Auf Englisch forderten die Männer Geld. Der größere der beiden lief mit der Waffe zum Kassenbereich und brachte die Mitarbeiterin dazu, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm er einige Geldscheine. Im Anschluss daran begaben sich beide Männer in ein angrenzendes Bürozimmer, das sie durchsuchten. Da sie nicht fündig wurden, verließen sie die Tankstelle und flüchteten in Richtung Jahnstraße. Dort stiegen sie in einen silbernen Kleinwagen und fuhren in Richtung Neckar davon. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und Unterstützung des Polizeipräsidiums Mannheim ein, die jedoch keinen Erfolg brachte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.01.2019