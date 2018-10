Mosbacher Bürger sind im Film zu sehen

Mosbach.Ein Semester haben die Onlinemedien-Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach am Drehbuch geschrieben, Interviews geführt und das Rohmaterial geschnitten.

Am 18. Oktober ist es nun soweit: Ab 18 Uhr präsentiert der Studiengang zum achten Mal die Filme aus dem Dokumentarfilm-Projekt „Stadt-Land-Fluss-Geschichten.“

Menschen aus der Mosbacher Region, die ganz alltäglich und zugleich doch besonders sind, stehen im Mittelpunkt der Filme der Studierenden.

In sechs bis acht Minuten Länge werden in diesem Jahr porträtiert: Harald Hannich: Der Jäger, Förster und Besenwirt, Anil Ilerigider: Der Schauspieler mit türkischen Wurzeln, Christine Eggers: Die preisgekrönte Lehrerin für Geschichte am Nicolaus-Kistner-Gymnasium, Michael Gänßmantel: Der Bewohner der Johannes-Diakonie mit besonderem Lebensmut, Sonja Kraus: Die Retterin verwaister Eichhörnchen-Babies, Esther Hofmann: Die Physiotherapeutin und Betreuerin einer Rettungshundestaffel und Ann-Katrin Zimmermann: Die Fleischerin im Familienbetrieb.

Das Filmprojekt ist eine Kooperation des Studiengangs Medien-Onlinemedien und der „Dokwerk“ Filmkooperative in Berlin. Die Moderation des Abends übernimmt Nicole Heidrich vom SWR. Nach den einzelnen Filmbeiträgen berichten die studentischen Film-Teams und die Protagonisten von ihren Erfahrungen beim Drehen und stellen sich den Fragen des Publikums.

