Motoröl über Treppe gegossen

Mosbach.Unbekannte schütteten am Dienstagabend in Mosbach an der Eisenbahnstraße am Treppenabgang der Bahnunterführung Eisenbahnstraße/Hauptstraße Motoröl aus. Aufgrund des Ölfilms stürzte ein 39-Jähriger beim Begehen der Treppe und verletzte sich hierbei leicht. Der Treppenabgang war großflächig von oben bis zur letzten Stufe mit Öl verschmiert. Am Treppenende wurde ein leerer grauer Ölkanister festgestellt. Die Unterführung musste noch in der Nacht von der Feuerwehr abgesperrt werden. Mit einer Freigabe ist erst nach Beseitigung des Öls durch eine Spezialfirma zu rechnen. Die Reinigungskosten dürften mehrere tausend Euro betragen. Wer Hinweise zu einer Person oder Personen machen kann, die am Dienstagabend im Bereich Eisenbahnstraße/Hauptstraße mit einem grauen Ölkanister unterwegs waren, sollte dies dem Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/ 8090 melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018