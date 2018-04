Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Neckarzimmern.Eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person forderte am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der B 27 bei Neckarzimmern. Der 58-jährige Fahrer eines Citroën befuhr die B 27 von Neckarzimmern kommend in Richtung Mosbacher Kreuz. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er kurz nach dem Ortsausgang Neckarzimmern mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer, der auf einer Suzuki unterwegs war, zusammen. Der Biker zog sich dabei Kopfverletzungen zu und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, der Pkw-Fahrer mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Die B 27 war wegen der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde über einen Feldweg an der Unfallstelle vorbeigeleitet.