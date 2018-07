Kritik an "geheimer Staatsaktion" geübt

Dallau."In der Regel ist Kommunalpolitik schlechthin und insbesondere die Kreispolitik nicht gerade von großem öffentlichen Interesse" schrieb der Vorsitzende der Seniorenunion (SU) Neckar-Odenwald-Kreis, Hans Rüdinger in die Einladung zur letzten SU-Veranstaltung am 28. November in Dallau. Dennoch waren viele SU-Mitglieder und Gäste gekommen, um sich über die Ereignisse in den

...

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2013