Musical „Hexen, Hexen überall“

Mosbach.Bibi Blocksberg, Deutschlands beliebteste kleine Hexe, begeistert seit 38 Jahren das junge Publikum. Seit 2003 ist sie auch als Musical-Star live auf der Bühne zu erleben. Auf ihrer Jubiläumstournee „Hexen, Hexen Überall“ verzaubern Bibi und ihre Freunde am Samstag, 2. Februar, um 15 Uhr auch ihre großen und kleinen Fans in der Alten Mälzerei.

Das Familien-Rock- und Pop-Musical ist zum Mitmachen gedacht. Kleine und große Hexen in Kostümen sind willkommen. Die Zuschauer nehmen teil am Geschehen auf der Bühne und helfen bei der Vorbereitung des Welthexentages in Neustadt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018