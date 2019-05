Musiker sorgen für Stimmung

Mosbach.Das Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) feiert sein 125-Jahr-Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten und als Höhepunkt der Kulturwoche des Gymnasiums stellt der NKG-Männerchor eine ganz besondere Veranstaltung auf die Beine: Am Samstag, 25. Mai, ab 18 Uhr singen sechs unterschiedliche Ensembles am NKG. Der große Chor des NKG, der gemischte Chor des Gesangsvereins Liederkranz Waldhausen, der Männerchor des MGV Liederkranz Asbach, die NKG Bigband und die Big Band des MV Sulzbach musizieren – wie auch der NKG Männerchor selbst – in lockerer Atmosphäre und versprechen einen abwechslungsreichen Abend. Die Zuhörer werden die Möglichkeit haben, auf einer Tour durch das Schulhaus die Chöre an verschiedenen Auftrittsorten zu erleben, bevor die beiden Big Bands im Innenhof mit schwungvollen Stücken die anschließende große Chorparty zum Jubiläum anstimmen.

Alle Freunde der Chormusik und des schwungvollen Big Band-Sounds und alle Freunde des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums, die die Schule einmal anders erleben möchten, sind willkommen. Der Männerchor hat für diesen Abend bereits alle ehemaligen Abiturjahrgänge eingeladen. Für Bewirtung ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

