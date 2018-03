Musiker waren bei vielen Veranstaltungen präsent

Anzeige

Mudau.Die Mitgliederversammlung des Musikvereins Mudau im Gasthaus „Rose“ begann mit einer musikalischen Begrüßung durch die Trachtenkapelle unter der Leitung von Dirigent Ralph Müller. Rebekka Kern, Mitglied des Vorstandsteams, erinnerte in ihrem Rückblick an die 72 Termine wie den Maskenball, die Musikparade, das Weihnachtskonzert, die Vatertagsrunde, das Spanferkelgrillen und diverse Auftritte bei Gastkapellen. Zum Abschluss des Vereinsjahrs bot der Musikverein ein tolles Konzert in der Odenwaldhalle mit vielen Höhepunkten rund um „Mythen und Legenden“ darbieten.

Der Musikverein besteht aktuell aus 436 Mitgliedern, davon 92 Aktive und 47 in der Gruppe Früherziehung. Über die Inhalte der Veranstaltungen und zahlreichen Aktivitäten im Musikverein und der Trachtenkapelle berichteten die Schriftführerinnen Tamara Ackermann und Simone Pida. So auch über die Ständchen, Fastnachtsveranstaltungen mit Umzügen, Sitzungen und Tagungen, das Osterkonzert in Schloßau, die Umrahmung der Kommunionsfeier, die Teilnahme am Vereinsschießen und das Kreissängerfest mit der Teilnahme am Festumzug.

Neben der Musikparade, der musikalischen Umrahmung der Fronleichnamsprozession und den zahlreichen Auftritten bei diversen Festen im regionalen und überregionalen Bereich unternahm man einen Tagesausflug ins Taubertal und gestaltete einige kirchliche Feste mit.