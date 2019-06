Naturparkmarkt in Mosbach

Mosbach.Der Naturparkmarkt des Naturparks Neckartal-Odenwald findet am Sonntag, 23. Juni, in der Großen Kreisstadt Mosbach statt. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher die Vielfalt an Produkten „Made in Naturpark Neckartal-Odenwald“ in historischem Ambiente rund um den Marktplatz und den Kirchplatz entdecken und genießen. Etwa 40 Anbieter aus dem gesamten Naturpark präsentieren ihre Produkte und sind aktive Botschafter für die Region.

Zusätzlich zu den gesunden und frischen Lebensmitteln sind auch handwerklich hergestellte Waren wie Naturseifen, Holzprodukte, natürliche Floristik, Stauden, Kräuter und Gartenpflanzen, Genähtes aus Leinen und Kosmetika im Angebot.

Beim bunten Rahmenprogramm kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: An vielen Ständen ist ein Mitmachprogramm geboten wie zum Beispiel Flugbienen basteln, Sandsteine bemalen, Kreisel drechseln und Mandala aus Blüten gestalten.

