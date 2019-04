Neue Interimsrettungswache im Tech-N-O in Betrieb

Mosbach.Seit März ist die neue Interims-Rettungswache des DRK-Kreisverbandes Mosbach im Tech-N-O im Betrieb.

Rettungsdienstliche Versorgung

Dies war Voraussetzung für den 24-Stunden-Betrieb von Notarzt und Rettungsdienst. „Wir sind der Gemeinde Obrigheim und der Feuerwehr Asbach sehr dankbar, dass wir rund 2,5 Jahre Gast im Feuerwehrgerätehaus Asbach sein durften. Natürlich freuen wir uns nun aber, dass wir mit Unterstützung der Krankenkassen die Möglichkeiten schaffen konnten, die Bevölkerung im Kleinen Odenwald und Umkreis rund um die Uhr rettungsdienstlich versorgen zu können“, zeigt sich Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbandes Mosbach dankbar für die Unterstützung von verschiedener Seite.

Seit September 2016 waren das DRK, das den Rettungswagen (RTW) stellte, und der Malteser Hilfsdienst, der das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), mit den Neckar-Odenwald-Kliniken, welche den Notarzt stellen, im Feuerwehrgerätehaus in Asbach aktiv, um die Hilfsfrist im Neckar-Odenwald-Kreis im Allgemeinen und im Besonderen die Versorgung der Bevölkerung im Kleinen Odenwald mitsamt Hüffenhardt zu verbessern.

Um den idealen Standort zu finden, verständigte sich das DRK mit der Gemeinde Obrigheim und der Feuerwehr Asbach über eine tägliche Nutzung von 7 Uhr bis 19 Uhr des Feuerwehrgerätehauses in Asbach. Damit sollten einerseits die Erkenntnisse aus der Leitstelle zur Verbesserung der Hilfsfrist genutzt werden, zugleich aber bei geringen Kosten ein geeigneter Standort gefunden werden. Nachdem die Zahlen gezeigt haben, dass die Standortwahl grundsätzlich gut war, eine nähere Anbindung an die Bundesstraße aber hilfreich wäre, hat sich der zuständige Bereichsausschuss für den Rettungsdienst 2018 dazu entschlossen, den Weg für eine dauerhafte Lösung im Tech-N-O frei zu machen.

Das Landratsamt, das die Rechtsaufsicht über den Rettungsdienst ausübt, zeigt sich mit den ergriffenen Maßnahmen zufrieden. „Erste Zahlen deuten darauf hin, dass die Einrichtung des 24-Stunden-Standorts im Tech-N-O ebenso wie die Bereitstellung eines 24-Stunden-Notarzt-Betriebs in Osterburken greifen und die Versorgung der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis erheblich verbessern und wir auch den gesetzlichen Vorgaben zur Hilfsfrist zumindest nahe kommen“, weiß Landrat Dr. Brötel zu berichten.

Allein für die Errichtung des Interimsstandorts, an dem auch der Malteser Hilfsdienst und der Notarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken untergebracht sind, investiert der DRK-Kreisverband Mosbach mit Unterstützung der Krankenkassen rund 200 000 Euro.

Kosten bei 1,5 Millionen Euro

„Grundsätzlich werden neue Rettungswachen erheblich vom Land Baden-Württemberg gefördert. Allerdings befinden sich die Förderkriterien derzeit in Überarbeitung, sodass keine Planungssicherheit besteht. Auch sind die Vorlaufzeiten bis zu einer Förderung sehr lange. Dies wollten wir nicht abwarten und haben daher das Gespräch mit den Krankenkassen gesucht, um den 24-Stunden-Betrieb schnellstmöglich umsetzen und so die Sicherheit der Bevölkerung erhöhen zu können. Hier sind wir auf offene Ohren gestoßen und können daher sehr schnell die Beschlüsse des Bereichsausschusses umsetzen“, so DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek in seinen Ausführungen. Die jährlichen Kosten für den Betrieb des Standorts schätzt Blaschek auf rund 1,5 Millionen Euro für die Notärzte, elf Notfallsanitäter, vier Rettungssanitäter sowie die laufenden Betriebskosten inklusive Fahrzeuge.

Eine besondere Herausforderung sei der zeitliche Ablauf gewesen. „Es war unser Ziel, den Standort sehr schnell zu besetzen. Dies war nur möglich, weil alle Beteiligten, Genehmigungsbehörden, Baufirmen und nicht zuletzt das Wetter sehr gut zusammen gearbeitet haben“, so Lauth und Blaschek.

Mit den Planungen für einen Neubau habe man bereits begonnen, so Lauth, allerdings sei dieses Vorhaben sorgfältig zu planen, da ein solches Spezialgebäude eine siebenstellige Summe koste und die Förderung eine Zweckbindung für mehrere Jahrzehnte vorsehe.

Der Neubau soll in unmittelbarer Nachbarschaft entstehen, mit dem Zweckverband Tech-N-O mit Oberbürgermeister Jann als Vorsitzendem sei der weitere Ablauf bereits besprochen.

Stolz sei man, dass man die personellen Ressourcen bereitstellen könne, um den Standort zu besetzen. Dies sei keineswegs selbstverständlich und man sei daher auch den Mitarbeitern sowie dem Betriebsrat dankbar, die sich flexibel und engagiert einbringen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019