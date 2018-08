Neue Veranstaltungen in der Mediathek

Mosbach.Mit Lesungen, Filmen und Theaterstücken startet die städtische Mediathek in den Herbst. Ein Höhepunkt für Kinder ab vier Jahren ist das Theaterstück „Das kleine Lumpenkasperle“ nach Michael Ende am 8. Oktober. Wie immer berücksichtigt die Mediathek aber alle Altersgruppen in ihrem Herbstprogramm.

Kindertheater: Neben langjährig bekannten lädt die Mediathek auch immer wieder neue Kindertheater nach Mosbach ein. Die beiden Schauspielerinnen Isabelle Guidi und Sophia Müller aus Tübingen bilden das Theater „HERZeigen“. Am 8. Oktober kommen sie um 16 Uhr mit dem Stück „Das kleine Lumpenkasperle“ in die Mediathek. Mit der Verbindung aus Schauspiel, Pantomime, Clownerie, Akrobatik, Figurenspiel und Musik erreichen sie das Herz ihrer jungen Zuschauer ganz unmittelbar.

Mit Frieder Kräuter und seinem Puppentheater Gugelhupf kommt am 3. Dezember wieder ein alter Bekannter in die Mediathek. Ebenfalls ab vier Jahren ist das Figurenstück um den Weihnachtsbär, der mitten im Winterschlaf vom Elch und seinem Chef, dem Weihnachtmann, geweckt wird.

Kinderkino: Mit der Schweizer Lausbubenkomödie „Mein Name ist Eugen“, empfohlen ab acht Jahren, startet die Kinderkino-Reihe. Vier Jungen begeben sich auf Schatzsuche, dicht gefolgt von den Eltern, der Polizei und einigen düsteren Gestalten. Weitere Kinderfilme werden einmal monatlich donnerstags um 16 Uhr gezeigt.

Anne Grießer liest

24. Buchwochen: Die Mediathek steuert vier Lesungen zu den 24. Mosbacher Buchwochen bei und koordiniert alljährlich die gesamte Literaturreihe. Der Sachbuchfotograf Jan von Holleben präsentiert am 15. Oktober um 9 Uhr und um 11 Uhr sein Kindersachbuch „WWWas?“, das Kindern der 3. und 4. Klassen das Internet erklärt. Die Jugendbuchautorin Nina Blazon stellt am 12. November um 10 Uhr ihren Fantasyroman „Silfur – die Nacht der silbernen Augen“ vor. Diese Veranstaltung ist für Schulklassen der Stufen 5 und 6 geeignet.

Am 24. Oktober um 20 Uhr liest die Autorin Anne Grießer aus ihrem Walldürn-Roman „Das heilige Blut“. Sie schildert das Schicksal der jungen Magd Fronika, die unversehens in die Entstehungsgeschichte des Walldürner Blutwunders im 14. Jahrhundert gerät. Am 14. November ebenfalls um 20 Uhr kommt die Psychologin und Erfolgsautorin Stefanie Stahl in die Mediathek. In ihrem Vortrag zum Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ zeigt sie, wie man sein Leben selbst in die Hand nimmt, ohne sich von seinen unbewussten Persönlichkeitsanteilen blockieren zu lassen.

Filmclub: Für ihre Reihe „Filmclub“ hat die Mediathek diesmal den französischen Dokumentarfilm „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ ausgewählt. Der Film ist Teil der VHS-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit und wird am 27. November um 19 Uhr gezeigt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018