Neues Gewand für historische Werke

Anzeige

Mosbach.Eine musikalische Reise durch Europa bietet das „barockensemble più mosso“aus Würzburg am Montag, 16. April, um 20 Uhr in der Stiftskirche Mosbach. Im Rahmen der Konzertreihe „Musik konzertant“ musiziert das 2014 gegründete Ensemble unter anderem Werke von Telemann, de Boismortier und Vivaldi. Gemeinsames Anliegen von Martin Rothe (Barockvioline) und Kjell Pauling (Blockflöten) zusammen mit Anja Czak (Barockvioline), Matthias Schick (Barockcello) und Regine Schlereth (Cembalo) ist es, alte Musik auf historischen Instrumenten zupackend und mitreißend zu interpretieren. Im Repertoire hat das Ensemble sowohl unbekannte und wiederentdeckte Stücke als auch bekannte und eingängige Werke aus dem Zeitalter des Barock. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.