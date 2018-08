„Night Run“ am Flugplatz Lohrbach

Anzeige

Mosbach.Zum zweiten Mal findet am Samstag, 18. August, der „Night Run“ statt. Bis tief in die Nacht richtet Suzuki auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes in Lohrbach Beschleunigungsrennen für Jedermann aus. Biker haben die Gelegenheit, zu testen, wie schnell sie ihre Maschinen von Null auf 100 Stundenkilometer beschleunigen können, und wie lange sie für die Achtelmeile brauchen. Der „Night Run“ ist das einzige Rennen , bei dem auch der Null-bis-Stundenkilometer-Wert gemessen wird. Dabei einen Top-Wert zu erreichen, erfordert viel Können vom Fahrer. Es treten immer zwei Fahrer gegeneinander an. Teilnehmen können alle Motorradfahrer, die über ein zugelassenes Motorrad verfügen (egal welcher Marke) und sich vor Ort anmelden. Während der Veranstaltung hat Suzuki die komplette Auswahl an Motorrädern (vom Roller bis zur GSX-R1000R mit 202 PS) vor Ort, die für Testfahrten zur Verfügung stehen.

Jeder, der Spaß an Motorsportveranstaltungen hat, ist willkommen. Die Veranstaltung wird begleitet von Musik, Moderation, Speisen und Getränken. Der Eintritt ist frei.