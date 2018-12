Schwarzach.Die „Odenwälder Waldweihnacht“ für umweltbewusste Christbaumkäufer findet am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Dezember, auf dem Gelände der Forstbetriebsleitung in Schwarzach statt. Aus der großen Weihnachtsbaumkultur suchen Förster und Mitarbeiter der Forstbetriebsleitung die schönsten Bäume aus, schlagen diese nur wenige Stunden vor der Veranstaltung und bringen sie in die Schlossanlage. Im Innenhof der alten Schlossmauern können sich Interessenten aus vielen Bäumen den schönsten aussuchen.

Im romantischen Park wird die Veranstaltung durch ein attraktives Rahmenprogramm abgerundet: Neben kulinarischen Köstlichkeiten von Wild aus heimischen Wäldern und Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei wird auch für Kinder ein abwechslungsreiches Programm wie Basteln mit Holz und Stockbrot am Lagerfeuer angeboten. Auch die Shropshire-Schafe können gefüttert und gestreichelt werden.

FC-zertifizierte Bäume

Bei der Aufzucht und Pflege er Nordmanntannen durch die Forstleute aus Schwarzach wird bewusst auf eine ökologische Bewirtschaftung Wert gelegt. Die Bäume stammen aus dem eigenen FC-zertifizierten Forstbetrieb. Die Graswuchsregulierung wird von einer kleinen Herde Shropshire-Schafe erledigt. Auf den Einsatz von Pestiziden wird ganz verzichtet.

