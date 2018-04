Anzeige

Mosbach.Der Comedian Olaf Schubert kommt mit seinem Programm „Sexy forever“ am 16. Mai in die Alte Mälzerei in Mosbach. Schubert wurde 1967 in Sachsen geboren und erhielt unter anderem 2008 den Deutsche Comey Preis in der Kategorie „Bester Newcomer“. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist Information Mosbach. Bild: Amac Garbe