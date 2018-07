Anzeige

Strümpfelbrunn.Lukas Ihrig und Herta Schäfer aus Strümpfelbrunn sind in der neuen SWR Reihe „Oma kocht am besten“ am Donnerstag, 2. August, um 18.15 Uhr im SWR Fernsehen. Junge Frauen und Männer erinnern sich in der neuen Reihe des Südwestrundfunks (SWR) „Oma kocht am besten“ an Lieblingsgerichte ihrer Kindheit und versuchen diese nachzukochen.

Rat gefragt

Wie gelingen Kartoffelsalat oder Dampfnudeln, die wie damals schmecken? Omas Rat ist gefragt. Das Format bringt fast vergessene Gerichte auf den Tisch und erzählt von der Verbindung zwischen den Generationen.