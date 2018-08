Open-Air-Kino im Burggraben

Anzeige

Mosbach.Das Mosbacher Kino Open Air steht vor der Tür: zwölf Nächte – zwölf Filme auf einer 70 Quadratmeter großen Riesenleinwand. Auf vielfachen Wunsch bleibt das Open-Air-Kino in diesem Jahr wieder im Burggraben Neckarelz. Die Filme starten gegen 21.15 Uhr. Zu sehen sind „Dieses bescheuerte Herz“, „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“, „Wunder“, „Mamma Mia 2“, „Here We Go Again!“, „Die Verlegerin“, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, „Unsere Erde 2“, „Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers“, „Grüner wird´s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“, „Sauerkrautkoma“, „Die Sch´tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen“ sowie zum Abschluss „Laible und Frisch – Da goht dr Doig“. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information am Marktplatz ,Telefon 06261/91880.