Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert

Weil sie zwei Asylbewerber in Mosbach mehrfach zusammengeschlagen haben sollen, müssen sich drei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten.

Mosbach. Was Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp zum Prozessauftakt am Montag vor dem Landgericht in seiner Anklageschrift aufgelistet hat, gleicht einer Hetzjagd: Drei Männer im Alter von 22, 26 und 27 Jahren sollen am

...