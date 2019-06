Pfadfinder helfen „Junique“

Mosbach.Pfadfinder aus Neckarelz und Diedesheim haben das BBW-Jugendhilfeangebot „Junique“ unterstützt. Die Jugendlichen, die in der Neckarelzer Wohngruppe „Junique“, einem Jugendhilfeangebot des Berufsbildungswerkes Mosbach-Heidelberg der Johannes-Diakonie leben, bekamen von den Pfadfindern einen großzügigen Spendenscheck. Hedwig Czaja, Leiterin der Pfadfindergruppe, berichtete über die Herkunft der Spende in Höhe von 490 Euro, die aus der „Friedenslichtaktion 2018“ stammt. Entschieden wurde, das Geld dem Jugendhilfeangebot „Junique“ zu spenden: Solidarisch mit Gleichaltrigen, die Unterstützung benötigen und in der Nachbarschaft leben. „Wir werden das Geld für Ausflüge und Unternehmungen im Rahmen unserer Freizeit verwenden. Vieles, was sonst nicht möglich wäre, können unsere Jugendlichen jetzt erleben – und vieles dabei lernen“, bedankte sich „Junique“-Leiterin, Angela Schwager.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019