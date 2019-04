Pilot nach Absturz nur leicht verletzt

Lohrbach.Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich der 45-jährige Pilot eines Ultraleichtflugzeugs bei einem Absturz in Mosbach-Lohrbach zugezogen. Am Mittwoch, gegen 18.50 Uhr, wollte sich der Mann auf den Heimflug nach Mannheim mit seinem Ultraleichtflugzeug machen, so die Polizei.

Trotz starken Windböen und Gegenwind startete er den Motor und machte sich zum Abflug bereit. Der Flugleiter befand sich zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig nicht im Flughafen-Tower und bemerkte den Start des Flugfahrzeugführers zu spät. Noch bevor er über Funk den Abbruch des Starts anordnen konnte, kam das startende Flugzeug aufgrund der Windböen ins Schwanken.

Ein Meter über den Boden

Als er circa ein Meter über dem Boden abhob, erfasste ihn eine Böe, so dass das Flugzeug nach links kippte und abstürzte. Der Pilot wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Ultraleichtflugzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80 000 Euro.

