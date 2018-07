Polizei auf Spurensuche

Anzeige

Das Feuer hatte ein Wohnmodul mit 50 Containern der Unterkunft zerstört. Alle dort untergebrachten Männer konnten sich in Sicherheit bringen. Die Bewohner werden vernommen.

In der ersten Nacht wurden die Flüchtlinge in einer Halle einquartiert, sagte Jan Egenberger vom Landratsamt Mosbach. Ein Teil der Flüchtlinge werde jetzt in zwei Einrichtungen des Kreises in Mosbach untergebracht. Die sind zwar belegt, aber es sind dort noch Kapazitäten frei, so Egenberger. Einige kommen privat unter. mar

