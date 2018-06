Polizeibeamtin leicht verletzt

Anzeige

Neckarelz.Eine 48-jährige Frau hatte sich am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, gegen den Willen des Wohnungsinhabers Zutritt in ein Haus in der Waldsteige in Neckarelz verschafft. Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen, schrie die Frau nicht nur hysterisch herum, sondern griff auch den Wohnungsinhaber sowie die Beamten an. Aus diesem Grund musste die Frau in Gewahrsam genommen werden, wogegen sie sich zunächst heftig wehrte und dabei eine Polizeibeamtin leicht verletzte. Um zu verhindern, dass die 48-Jährige erneut versucht, in das Haus zu kommen und um zu prüfen, weshalb sie dies vorhatte, wurde sie zum Polizeirevier Mosbach gebracht. Eine dortige ärztliche Begutachtung ergab, dass die Frau vermutlich gesundheitliche Probleme hatte. Aus diesem Grund wurde sie in eine Klinik gebracht. Auf die Frau kommen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.