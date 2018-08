Polizist wurde schwer verletzt

Mosbach.Schwere Verletzungen erlitt ein Polizeibeamter bei einer Auseinandersetzung am Freitag in Mosbach.

Bei einer Personenkontrolle an der S-Bahn-Haltestelle West hatte ein 18-Jähriger zu flüchten versucht, wurde jedoch von den Beamten festgehalten. Die 17-jährige Freundin des Mannes schlug daraufhin einem Polizisten mit ihrer Handtasche – in der sich ein Schotterstein befand – auf den Kopf. Der Schlag war so hart, dass der Beamte zu Boden ging. Er konnte sich jedoch aufrappeln und die Angreiferin fixieren.

Nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnten Freund und Freundin endgültig festgenommen und mitgenommen werden. „Die beiden sind polizeibekannt und werden der Drogenszene zugerechnet“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.08.2018