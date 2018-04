Polizisten in den Finger gebissen

Anzeige

Mosbach.Für ordentlichen Trubel sorgte Anfang März ein betrunkener Mann auf dem Polizeirevier Mosbach. Nach Angaben der Polizei war eine Auseinandersetzung in Billigheim zunächst der Grund, weshalb sich der 28-Jährige am Vormittag als Zeuge auf dem Revier aufhielt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb er nicht vernommen werden konnte. Die Beamten wollten ihn auf richterliche Anordnung in eine Gewahrsamszelle bringen.

Immer aggressiver geworden

Noch bevor ihn zwei Polizisten abführen konnten, ging er auf die beiden los und biss einem in den Finger, so dass dieser leicht verletzt wurde. Da der Mann immer aggressiver wurde, musste er von insgesamt sechs Polizeibeamten festgehalten werden, bevor er in die Zelle gebracht werden konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach erfolgte die Vorführung des Mannes beim Haftrichter mit dem Ziel, das sogenannte beschleunigte Verfahren zur Anwendung kommen zu lassen. Dieses kann innerhalb einer Woche bei einer einfachen Sach- oder klaren Rechtslage durchgeführt werden und hatte im konkreten Fall zur Folge, dass der Haftrichter am Amtsgericht Mosbach den von der Staatsanwaltschaft beantragten Hauptverhandlungshaftbefehl erließ.