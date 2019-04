Positive Entwicklung gelobt

Neckarelz.In ihrer alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung wählten die Mitgliedsinstitutionen der Ländlichen Heimvolkshochschule Neckarelz, dem Bildungsträger im Bildungshaus Neckarelz, turnusgemäß die Mitglieder des Vorstands.

Diese setzt sich traditionell aus Vertretern der beiden Kirchen, der Landfrauen, ehemaliger Schüler der landwirtschaftlichen Kurse des Hauses sowie aus Partnern der Bildungsarbeit im ländlichen Raum zusammen.

Als Vorsitzender wurde MdB Alois Gerig bestätigt, als sein Stellvertreter Dr. Ewald Glaser. Ebenso wurden Melanie Bender, Dr. Thomas Dietrich, Hermann Witter und Roland Waldi wiedergewählt. Verabschiedet wurde Sonja Leyghdt, die als Landfrau vier Jahre im Vorstand vertreten war. Ihre Nachfolge tritt Margret Uhler aus Sinsheim an.

In der Sitzung informierte Geschäftsführer Stephan Hinz außerdem über die solide Entwicklung der Bildungsarbeit des Hauses sowie über Investitionen und Instandhaltungsarbeiten in der historischen Amtskellerei, in der die Heimvolkshochschule und das Erzbistum Freiburg seit fast 40 Jahren gemeinsam das Bildungshaus Neckarelz betreiben.

Einstimmig entlastete die Versammlung den Vorstand und die Geschäftsführung, wofür der Vorsitzende Alois Gerig der Runde seinen Dank aussprach. Zusammen mit den Mitgliederinstitutionen blickt er erfreut über die äußerst positive Entwicklung des Hauses in eine gute Zukunft des Standortes Neckarelz in der ländlichen Erwachsenenbildung.

