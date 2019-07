Preisgekrönte Künstler in Aktion

Mosbach.Poetry Slam ist englisch und heißt so viel wie „Dichterwettbewerb“. Es geht darum, seine selbst geschriebenen Texte in einer gewissen Zeit einem Publikum vorzutragen. Der Vortrag kann durch Performances und Selbstinszenierung des Textes ergänzt werden. Am Ende entscheidet dann das Publikum durch den Applaus, wer der Sieger des Wettstreits ist.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr ein Poetry Slam im Mosbacher Sommer statt. Am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr treten im Hospitalhof insgesamt vier Slammer gegeneinander an. Dazu kommen zwei der besten Slammer aus Deutschland, Daniel Wagner und Nektarios Vlachopoulos. Mitorganisator dieser Veranstaltung ist das Mosbacher Unternehmen „DON Entertainment“.

Eigenes Buch veröffentlicht

Der Abend wird von dem Heidelberger Daniel Wagner moderiert. Er hat selbst schon einige Poetry-Slam-Titel gewonnen und stand öfter als jeder andere im Finale des deutschsprachigen Poetry Slams. Wagner hat auch schon ein eigenes Buch herausgebracht, gleich seinen eigenen Verlag gegründet, er gibt Kurse für „neue“ Slammer und vieles mehr.

Aber nicht nur Wagner hat einige Preise abgesahnt, sondern auch der Special Guest und Slam-Poet Nektarios Vlachopoulos. Er hat unter anderem den baden-württembergischen Kleinkunstförderpreis, den deutschsprachigen Poetry Slam Preis sowie den deutschen Kabarettförderpreis 2018 gewonnen.

Seine Texte sind bekannt durch ihre Geschwindigkeit, Präzision und wegen ihres absurden Humors. Damals ein „einfacher Deutschlehrer“ mit griechischen Wurzeln, heute einer der Besten auf seinem Gebiet, ist er auch als Kabarettist unterwegs.

