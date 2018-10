Preisgekrönte Künstler zu Gast

Mosbach.Bei den „Mosbacher Klassischen Konzerten“ in der Alten Mälzerei gibt es internationale Künstler zu hören. Die musikalische Palette reicht an den vier Abenden vom Sinfonieorchester bis zum Saxofon-Quartett.

Den Anfang macht am Dienstag, 23. Oktober, um 20 Uhr die Geigerin Sarah Christian, die 2017 beim Wettbewerb der ARD einen zweiten Preis (ein erster wurde nicht vergeben) und dazu den Publikumspreis gewonnen hat. Die Augsburgerin holte diese Auszeichnungen nach vielen anderen Wettbewerbserfolgen. Die Schülerin von Antje Weithaas und, am Mozarteum Salzburg, Igor Ozim, ist seit 2013 erste Konzertmeisterin bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Ihre Klavierpartnerin, die Armenierin Lilit Grigoryan, studierte an der Musikhochschule Rostock, an der sie heute auch unterrichtet. Auch sie hat bei etlichen Wettbewerben Preise gewonnen. Die beiden treten im Saisoneröffnungskonzert mit einem französisch-russischen Programm auf: Debussy und Ravel, Prokofiew und Strawinsky sind die Komponisten, wobei Strawinskys „Divertimento“ auf Musik von Peter Tschaikowsky basiert. Aus Amsterdam kommt das „Ebonit Saxophon Quartett“, welches am Donnerstag, 29. November, zunächst Originalwerke für vier Saxofone bietet, um im zweiten Teil Dvoráks berühmtes „Amerikanisches“ Streichquartett in einer spannenden Version zu Gehör zu bringen. Beim „Lied Festival“ im Rahmen des „Heidelberger Frühlings“ 2017 brillierte der portugiesische Bariton André Baleiro mit Liedern Franz Schuberts, von denen er auch bei seinem Auftritt in Mosbach am 28. März 2019, begleitet von David Santos, neben Liedern von Schumann und Benjamin Britten, eine Auswahl singen wird. Das alljährliche Sinfoniekonzert der „Mosbacher Klassischen Konzerte“ bildet wieder einmal den Abschluss der Konzertreihe. Am 3. Mai 2019 tritt zum ersten Mal in diesem Rahmen das Landesjugendorchester Baden-Württemberg auf. Dieses aus jungen Leuten zwischen 13 und 19 Jahren bestehende Sinfonieorchester, darunter viele Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, hat einen hervorragenden Ruf. Es arbeitet mit stets wechselnden, zumeist jungen Dirigenten zusammen.

Diesmal ist es der 36-jährige Franzose Joseph Bastian, der im Jahr 2016 als Einspringer beim Orchester des Bayrischen Rundfunks (Chefdirigent Mariss Jansons) einen sensationellen Erfolg errang und kurz darauf auch den Neeme-Järvi-Wettbewerb in Gstaad gewann. Er wird Werke von Beethoven, Bernd Alois Zimmermann und Brahms dirigieren. Der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt am Montag, 4. Februar 2019.

Jedem der vier Konzerte geht eine Einführung voran, die von 19.15 bis 19.30 Uhr im kleinen Saal der Alten Mälzerei stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018