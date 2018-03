Preisträger musizieren

Anzeige

Mosbach.In einen Konzertsaal werden Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ die Kundenhalle der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Mosbach am Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr verwandeln. Junge Sängerinnen und Instrumentalisten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und der Stadt Eberbach, die erfolgreich vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Heidelberg zurückgekehrt sind, werden eine Kostprobe ihres Könnens geben.

Es musizieren: Jona Koch (Gitarre), Nelli und Kristian Koppányi (Klavierduo), Kristian Koppányi und Joan Park (Duo Klavier und Violine), Michael Schäfer (Trompete), Ste-ven Eichhorn ( Euphonium), Sophie Schilling (Querflöte), Maren Heller (Musical), Julia Janny (Oboe), Claire Winkelhöfer und Anna Dorongov (Duo Kunstlied). Die Klavier-begleitung liegt in den Händen von Eva Sassenscheidt-Monninger, István Koppányi und Fernando del Olmo Alonso.