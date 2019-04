Premiere für das Jugendorchester

Mosbach.Das für seine große Professionalität bekannte Landesjugendorchester Baden-Württemberg spielt zum ersten Mal im Rahmen der „Mosbacher Klassischen Konzerte“ am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr in der Altern Mälzerei. Auf dem Programm steht Beethovens dritte „Leonoren“-Ouvertüre, es folgt Bernd Alois Zimmermanns selten gespieltes Oboenkonzert, bei dem die junge Französin Céline Moinet, Solo-Oboistin der Dresdner Semper-Oper, Solistin ist. Nach der Pause gibt es Johannes Brahms’ heiterste Symphonie, seine zweite in D-Dur. Das Orchester, das zweimal im Jahr auf Tournee geht, wird jedes Mal von einem anderen Dirigenten geleitet. Eine Einführung in das Konzert findet von 19.15 bis 19.30 Uhr im kleinen Saal der Alten Mälzerei statt.

