Prüfung erfolgreich bestanden

Mosbach.Fünf junge Mediziner haben am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken im Mai und Juni das Staatsexamen bestanden. Ende der vergangenen Woche absolvierten die Medizinstudenten Maria Hugas Mallorqui und Vasil Manolov den „Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung“ und schlossen damit das Medizinstudium erfolgreich ab.

Bereits im Mai hatten drei weitere Mediziner bei einer Prüfung in Mosbach ihren Abschluss erlangt. Die Prüfungskommission setzte sich aus vier Chefärzten der Kliniken zusammen. Zum Auftakt der Prüfung mussten die jungen Ärzte jeweils einen Patienten ausführlich untersuchen, einen schriftlichen Bericht fertigen und ihre Ergebnisse am Patientenbett der Prüfungskommission vorstellen. Dabei wurden auch praktische Fertigkeiten wie Untersuchungstechniken geprüft.

Den zweiten Teil des ersten Prüfungstages bildete eine mündliche Prüfung in den Hauptfächern Innere Medizin und Chirurgie sowie den Wahlfächern, in diesem Fall Anästhesiologie und Gynäkologie/Geburtshilfe. Am zweiten Prüfungstag wurden die Prüflinge nochmals in allen Fächern einer Prüfung anhand von fiktiven Fällen unterzogen. Chefarzt Dr. Rüdiger Mahler aus der Inneren Medizin fungierte dabei als Prüfungsvorsitzender.