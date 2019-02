Queen und Coldplay – ohne Instrumente

Mosbach.Den facettenreichen Klangkosmos einer ganzen Band mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, Mundharmonika oder Posaune – und das ohne Instrumente. Auf ihrer „Best of Vocal Play“-Tour tritt die Gruppe Naturally 7 am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach auf.

Die sieben Männer singen zwar A capella, sind aber mit vielen anderen Gruppen dieses Genres nicht vergleichbar, denn nur wenige erreichen einen so vollkommenen Sound, betont der Veranstalter. Mal ist es R’n’B, Soul oder Hip-Hop, mal Gospel, Pop oder auch Rock. Mit spielerischer Perfektion und absolut beeindruckender musikalischer und zwischenmenschlicher Harmonie beschert Naturally 7 seinem Publikum immer unvergessliche Erlebnisse. Zusätzlich zu ihrem musikalischen Können sind die sieben Artisten auch Entertainer.

1999 ins Leben gerufen

Anlässlich ihres 20-jährigen Band-Bestehens präsentiert die Gruppe ihre „Best of Vocal Play“-Tour in Deutschland. Auf dem Programm stehen unter anderem ihre beliebtesten Songs, inklusive diverser Coverversionen wie Bohemian Rhapsody (Queen), Fix You (Coldplay), Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel), sowie Englishman in New York (Sting). Ins Leben gerufen wurde die Band 1999 von Roger Thomas, der sich mit seinem Bruder Warren fünf weitere talentierten Sänger aus der Umgebung suchte. Ausschlaggebend dafür war, dass Warren sich als Kind ein Schlagzeug wünschte. Ihre Mutter meinte jedoch, das würde zu viel Krach machen. Deshalb begann er diverse Drum-Sounds stimmlich und mit dem Mund nach zu machen, was man im Hip-Hop seit den 1980ern auch als „Beatboxing“ bezeichnet. So kam das eine zum anderen und auch die Bandmitglieder fanden Spaß daran, Instrumente zu imitieren, was fortan zum Naturally 7-Markenzeichen wurde. Das ist auch das Unterscheidungsmerkmal gegenüber vielen A capella-Gruppen, die hauptsächlich singend performen. Das, was den sieben Amerikanern so leicht von den Lippen geht, nennen sie selber „Vocal Play“.

In über 25 Ländern unterwegs

2007 gelang Naturally 7 der internationale Durchbruch als „Special Guest“ der Welttournee von Michael Bublé. Ab 2012 absolvierte die Gruppe innerhalb von zwei Jahren 467 Gastspiele in 25 Ländern, in ganz Europa sowie Kanada, Australien und den USA. Den Grundstein für ihren Erfolg in Deutschland legte 2013 die Nummer-1-Single „Music Is The Key“ mit Sarah Connor, ein gemeinsamer Auftritt bei „Wetten dass...?“ und Auftritte bei der „Night Of The Proms“.

