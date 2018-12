Randale an der Weihnachtskrippe

Mosbach.Zu einer randalierenden Gruppe an der Krippe des Mosbacher Weihnachtsmarkts wurde am Donnerstagabend die Polizei gerufen. Schon bei Erblicken des Streifenwagens ergriff die gesamte Gruppe die Flucht, so die Beamten. Zwei der Personen rannten in Richtung Busbahnhof.

Verfolgung aufgenommen

Die Verfolgung dieser jungen Männer wurde aufgenommen, zuerst mit dem Streifenwagen, danach zu Fuß. Nachdem einer der Polizeibeamten bereits nach wenigen Metern zu einem der Flüchtenden aufgeschlossen hatte, erhielt er von diesem sofort einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht und ging zu Boden.

Kurz darauf wurde der 24-Jährige vom Streifenpartner des Niedergeschlagenen überwältigt. Die Freunde des jungen Mannes kamen danach dazu. Ihren Personalien wurden aufgenommen. Der Randalierer selbst musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Ein Test ergab, dass er circa 1,3 Promille Alkohol intus hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Polizist im Krankenhaus

Aufgrund seiner stark blutenden Gesichtsverletzung wurde der angegriffene Polizist ins Krankenhaus Mosbach gebracht.

