Regionale Produkte im Blickpunkt

Waldbrunn.Zum zweiten Mal findet ein Naturparkmarkt in Waldbrunn statt und zwar am Sonntag, 27. Mai. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher das vielfältige Angebot an regionalen Produkten aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald im Ortsteil Mülben genießen. Rund 45 Anbieter präsentieren sich und ihre Produkte rund um die Odenwaldstraße und Markgrafenstraße und laden zum Entdecken und Genießen ein.

Seit Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für regionale Produkte, ihre Vermarktung und die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter auf der Fläche des Naturparks. Ein Naturparkmarkt bietet die ideale Plattform, die regional-typischen Besonderheiten, Produkte und Leckereien der Heimat zu präsentieren und eine große Auswahl an Produkten direkt vom Erzeuger und aus dem gesamten Bereich des Naturparks Neckartal-Odenwald anzubieten: Frische, gesunde Lebensmittel und Spezialitäten sowie Pflanzen, Kosmetika und handwerklich gefertigte Produkte aus der Region – die angebotenen Produkte tragen alle den Stempel „Made in Naturpark Neckartal-Odenwald“.

Das Angebot ist groß und bunt, so gibt es beispielsweise Dinkel- und Holzofenbrote, Grünkern, Ziegenkäse, Wurstwaren von Schwein, Ziege, Schaf und Hochlandrind, Marmelade, Edelbrände und Liköre, Honig und Bienenprodukte aber auch natürliche Floristik, Holz- und Sandsteinarbeiten, handgesiedete Naturseifen und Keramik, Kräuter und Gemüsepflanzen.