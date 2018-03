„Reim Time“ mit Willy Astor

Anzeige

Mosbach.Er ist wieder da, der „Oralapostel“. Willy Astor, der komödiantische Fixstern des Südens, ist mit seinem aktuellen Programm „Reim Time“ wieder als glänzender Wortspielakrobat unterwegs und wird am Donnerstag, 31. Mai, um 20 Uhr in Mosbach in der Alten Mälzerei für Lachmuskelkater sorgen. Auch mit seinem aktuellen Programm „Reim Time“ bleibt Willy Astor seinem beliebten Sprachwitz treu und versteht es bestens, die Zwerchfelle seiner Fans zu strapazieren und sie für einen Moment aus ihrem Alltag zu entführen. Karten für „Reim Time“ gibt es in Mosbach bei der Tourist Information.