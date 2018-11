Riskante Überholmanöver

Aglasterhausen.Ein 41-jähriger Fahrer eines silbernen Opel Corsas hatte es am Mittwoch gegen 17 Uhr offensichtlich sehr eilig. Er fuhr auf der B 292 von Sinsheim kommend in Fahrtrichtung Mosbach und überholte hierbei mehrere Pkw auf der rechten Spur. Eine Zeugin und zugleich Geschädigte konnte das riskante Fahrmanöver beobachten. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt überholte der 41-Jährige noch zwei weitere Pkw im Überholverbot. Die Zeugin verständigte die Polizei und teilte das Kennzeichen des Opels mit. Der Fahrer konnte durch eine Streife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sogar gefährdet wurden.

Hinweise werden unter Telefon 06261/8090 im Polizeirevier Mosbach entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.11.2018