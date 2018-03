Robert Betz spricht in Mosbach

Anzeige

Mosbach.Der Naturheilverein Mosbach und Umgebung bietet einen Vortrag an zum Thema „Dein Weg zur Selbstliebe. Mit Mut und Freude das eigene Leben leben“. Der Referent, Diplom-Psychologe und Bestsellerautor Robert Betz, begeistert und berührt mit seinen Live-Vorträgen mit über 200 000 Besuchern in den vergangenen zehn Jahren ein breites Publikum im deutschsprachigen Raum. Seine Bestseller standen insgesamt über 400 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und erreichten bisher eine Auflage von weit über einer Million verkaufter Exemplaren. 2017 referierte Robert Betz bereits vor über 500 begeisterten Gästen in Mosbach und er wird nun wieder auf Einladung des Naturheilvereins Mosbach und Umgebung ins Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei kommen. Die Veranstaltung findet am 25. April 2018, um 19.30 Uhr statt. Die nummerierten Eintrittskarten gibt es bei der Tourist Information in Mosbach oder unter www.reserix.de