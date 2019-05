Rollerfahrer leicht verletzt

Mosbach.Leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Rollerfahrer nach Angaben der Polizei bei einem Unfall in Mosbach. Der Mann war am Freitag gegen 14.20 Uhr mit seinem Zweirad auf der Eisenbahnstraße in Richtung Odenwaldstraße unterwegs, als ihm ein von links, aus der Bleichstraße kommender Pkw die Vorfahrt nahm. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Roller und dem Auto, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich dabei verletzte. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der unfallverursachende Pkw, bei dem des sich möglicherweise um einen dunkelfarbenen Fiat gehandelt hat, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Odenwaldstraße weiter. Hinweise an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 0 62 61 /80 90.

