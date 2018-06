Ruhig, nachdenklich und mit ganz viel Lebensfreude

Anzeige

Mosbach.Vielseitig ist das Programm für Jugendliche und junge Erwachsene beim Mosbacher Sommer: Ob Konzert, Party oder Kino, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Mit Julia Engelmann kommt am Freitag, 20. Juli, die berühmteste Poetry-Slammerin Deutschlands nach Mosbach. Im Großen Elzpark wird sie ihr Debütalbum aus Poesie und eigenen Liedern vorstellen. Millionen von Klicks auf Youtube zeigen die Begeisterung ihres Publikums. Auch bei ihrer Hallentour im letzten Jahr überzeugte sie die Zuschauer mit ihrer sowohl ruhigen und nachdenklichen als auch mitreißenden Show voller Lebensfreude.

Hawaii-Party im Freibad

Zum 20-jährigen Bestehen des Jugendgemeinderats Mosbach feiert dieser am letzten Schultag vor den Sommerferien eine Hawaii-Party. Unter dem Motto „beach perfect“ wird das Freibad faMos am Mittwoch, 25. Juli, gerockt. Musik liefern die DJs von Generation Sounds. Aktiv kann man sich nicht nur auf der Tanzfläche zeigen, sondern auch bei einem Beachvolleyballturnier. Neben üblichen Snacks und Getränken wird es an der Beach-Bar leckere Cocktails geben.