Schätze vergangener Zeiten

Anzeige

Mosbach.„Bares für Rares“ liegt aktuell nicht nur im Fernsehen voll im Trend. Auch in diesem Jahr heißt es am Samstag, 14. Juli von 9 bis 16 Uhr in Mosbach beim Antikmarkt wieder „Eintauchen in Urgroßmutters Zeiten“.

Rund um die Stiftskirche, auf dem Parkplatz am Unteren Graben und in den Straßen und Gassen der Altstadt darf nach Herzenslust nach Schätzen von „Anno Dazumal“, antikem Mobiliar, kleinen Kostbarkeiten, Nippes, Kunst, Krempel und Kultigem aus vergangenen Zeiten gestöbert werden. Ob es ein „neuer“ Schrank aus der Zeit des Biedermeier, Tafelsilber aus der Gründerzeit oder Bücher aus der Jahrhundertwende sein sollen – für den kleinen und größeren Geldbeutel ist sicher etwas Passendes dabei.

Währenddessen breiten am Vormittag die Wochenmarktstände ihr reiches Angebot auf dem Marktplatz aus. Die Mosbach Aktiv Fachgeschäfte laden bis 16 Uhr zum Einkaufsbummel. In den gemütlichen Eiscafés und Altstadtkneipen können sich die Marktbesucher für die weitere Einkaufs- und Trödeltour stärken. Eine Altstadtführung um 11 Uhr (Treffpunkt an der Tourist Info am Marktplatz) lädt ein, lokale Geschichte und die prächtigen Fassaden der Stadt auf sich wirken zu lassen.