Scheunendach in Waldbrunn brannte

Anzeige

Waldkatzenbach.Rund 100 000 Euro Schaden entstand beim Brand eines Scheunendachs am Dienstag gegen 12 Uhr in Waldkatzenbach. Auf dem Gebäude in der Straße Steige ist eine Photovoltaikanlage installiert, die aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Zur Brandbekämpfung und Ursachenermittlung waren neben 60 Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren Waldbrunn und Eberbach auch Beamte des Polizeipostens Limbach eingesetzt. Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt der Anlage in Betracht.

Verschwörungstheorien“

Mosbach. Robby Geyer von der Landeszentrale für politische Bildung referiert am Montag, 23. April, von 9.30 bis 11 Uhr im Bildungszentrum, Neuburgstraße 10, über das Thema „Verschwörungstheorien“. Anmeldung unter info@bildungszentrum-mosbach.de, Telefon 06261/17057.