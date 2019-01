„Sehr erfreut!“ mit Ingolf Lück

Mosbach.Der Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator, Komiker und Regisseur Ingolf Lück präsentiert am Freitag, 1. Februar, um 20 Uhr sein neues Programm „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ im „fideljo“, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in Mosbach. Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Charmant, aber direkt seziert er eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten. Dabei widmet er sich den großen wie auch den nicht ganz so drängenden Fragen dieser Zeit. „Warum muss Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen muss? Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren? Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet?“ Nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne, weiß Ingolf Lück endlich Rat.

