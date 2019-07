„Shit Happens“ in der „Alten Mälzerei“

Mosbach.Ralph Ruthe ist nicht nur einer der erfolgreichsten deutschen Cartoonisten, sondern auch Autor, Musiker und Filmemacher. Außerdem ist er bereits seit einer Reihe von Jahren mit einer Mischung aus Lesung, Comedy und Multimediashow deutschlandweit äußerst erfolgreich unterwegs. Am Donnerstag, 14. November, kommt er um 20 Uhr mit seiner Show „Shit Happens“ nach Mosbach in die Alte Mälzerei.

Bereits mit 14 Jahren arbeitete Ruthe als Texter für das Kundenheft „MIKE“ und für die Honk-Studios, wo er unter anderem für Käpt’n Blaubär Texte schrieb.

Nach seinem Zivildienst wurde 1996 sein erstes Buch „Schweinskram“ veröffentlicht. 1998 begann Ruthe für das „MAD“-Magazin zu arbeiten, wo er schnell einer der beliebtesten Zeichner wurde. Seit 2003 konzentriert er sich auf seine Cartoonserie „Shit Happens“, die in vielen Zeitungen und Magazinen in ganz Europa erscheinen.

Jüngere und Internet-affine Comicfans kennen Ruthe vor allem aus Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Seit zwölf Jahren geht er jeden Herbst mit seinem Bühnenprogramm auf Tour. Und nach der Show steht Ruthe auch bereit, um den Fans in ihre Bücher zu zeichnen.

Da Ruthe ab kommenden Jahr an seinem Kinofilm arbeitet, ist die Tour in diesem Herbst voraussichtlich für die nächsten Jahre die letzte Gelegenheit, ihn live auf der Bühne zu erleben Ruthe verbindet in seiner einzigartigen Show Comedy, Animationsfilm, Lesung und Musik (ja, er singt auch) zu einer absolut neuen Art der Unterhaltung.

