„Sie entscheiden, wen sie wählen!“

Mosbach.Die Europa- und Kommunalwahlen: Auch bei der Johannes-Diakonie in Mosbach ein großes Thema, wie bei einer Informationsveranstaltung deutlich wurde. In der Werkstatt fanden sich etwa 50 Interessierte, um den Worten von Jürgen Lutz zu lauschen. Der Politikwissenschaftler hält schon seit vielen Jahren Vorträge über Wahlen – ohne dass er diese groß ändert. „Mein Vortrag hier an der Diakonie unterscheidet sich nicht wirklich von denen, die ich bei Erwachsenen halte, die keine Unterstützung brauchen“, erklärt Lutz. „Mein Traum ist, dass alle gemeinsam lernen!“

Der Referent, der bei der Diakonie Stetten arbeitet, merkt bei seinen Vorträgen wie an der Mosbacher Diakonie vor allem eins: „Es kommt immer etwas zurück! Ich bin bereits zum dritten Mal hier und das Interesse ist immer da.“ Bei seinen ein- bis eineinhalbstündigen Vorträgen geht es nicht nur darum, über die Wahlen aufzuklären. „Das Bedürfnis ist da, sich auch mal über Themen wie Terrorismus oder internationale Konflikte auszutauschen“, so Lutz. Sorgen anhören, ins Gespräch kommen oder auch einfach mal über die Politik losschimpfen: So läuft es auch an diesem Nachmittag. Sven Schüßler, Leiter der Mosbacher Werkstätten, ist auch dabei und weiß, wie er seine Mitarbeiter zum Mitmachen anstacheln kann. Etwa als Lutz nach bekannten Städten in Baden-Württemberg fragt. „Welcher Fußballverein spielt bald in der Zweiten Liga?“, ruft Schüßler, ehe prompt „Stuttgart“ von einem Mann aus der hinteren Reihe folgt.

Politisches Gespür

Lutz baut seinen Vortrag so auf, dass er erst einmal grundsätzliche Themen anspricht. Was ist eine Demokratie? Welche Politiker sind bekannt? Wofür geht man überhaupt wählen? Auch Mitglieder des Werkstatt- und Bewohnerrats sind gekommen, um ihm zuzuhören. Unzufriedenheit über so manche Entscheidung in der Politik ist auch hier zu hören. „Oft versprechen die Politiker etwas und halten sich dann nicht daran“, sagt ein Bewohner, dem auch andere beipflichten. Das Gespür für das politische Geschehen ist da, das wird schnell deutlich. Lutz stellt in seinem Vortrag auch die beiden Wahlen am Sonntag vor und geht vor allem auf die Kommunalwahlen ein. „Die sind schon etwas komplizierter mit den ganzen Stimmen“, so Lutz. Kommunalpolitik sei quasi alles, „was vor unserer Haustür passiert“. Strom, Wasser, Freibäder und Schlaglöcher in den Straßen seien nur ein Teil der Themen, welche im Gemeinde- und Kreistag behandelt werden. Lutz empfiehlt, dass sich die Mitarbeiter beim Ausfüllen der Wahlzettel helfen lassen sollen, betont aber: „Sie entscheiden, wen sie wählen!“ ms

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019