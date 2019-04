Sieben Jahre Haft

Mosbach.Die erste Große Strafkammer des Landgerichts Mosbach hat am Montag einen 33-Jährigen wegen Körperverletzung und Wohnungseinbruchsdiebstahls zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt an.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 33-Jährigen vorgeworfen, am 7. September 2018 mit einem Komplizen in ein Wohnhaus in Obrigheim eingebrochen zu sein. Dabei schlugen die Täter mit einer Axt die Wintergartentür des Gebäudes ein, durchsuchten Wohn- und Schlafzimmer und nahmen Schmuck und Uhren mit. Für diese Tat hielt die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von acht Jahren für angemessen. Die Verteidigung plädierte auf vier Jahre Haft.

Der Mittäter war bereits am 22. Februar vom Landgericht Mosbach zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Auch für ihn ordnete das Gericht eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019