„Silbenfischer“ tritt auf

In der Fantasie spazieren

Bei Astor findet kein Zuschauer einen roten Faden, er selbst am allerwenigsten. Am liebsten geht er in seiner Fantasie spazieren und klaubt die Ideen auf, die er unterm Schabernackbaum grade findet.

Auch bei „Reim Time“ surft er wieder munter auf der Schalk-Welle. Sein afrikanischer Reggae führt jeden Zuhörer aufs Glatteis und spätestens bei seinem „Seniorenmedley“ bleibt keine Bettpfanne trocken.

