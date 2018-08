Skurriler Humor mit den Holzfällern

Anzeige

Neckarelz.Zur Sondervorführung des Films „Die Könige der Nutzholzgewinnung“ im Kinostar Neckarelz sind am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr alle Interessierten eingeladen. Die Vorstellung ist kostenlos und wurde vom Arbeitslosenzentrum des Diakonischen Werkes im Neckar-Odenwald-Kreis initiiert.

Der Film erzählt die Geschichte des liebenswerten Taugenichts Krischan, der in sein altes Waldarbeiterdorf Tanne im Ostharz zurückkehrt, um ausgerechnet dort einen Holzfällerwettbewerb auf die Beine zu stellen. Mit seinem unnachgiebigen Charme überwindet er nicht nur den massiven Widerstand seiner alten Freunde Ronnie und Bert, sondern sägt auch das ganze Dorf aus Stillstand und Resignation. Mit seinem skurrilen Humor und den fein beobachteten Sorgen und Träumen arbeitsloser Holzfäller erinnert der Film an britsche Komödien. In der Hauptrolle ist Bjarne Ingmar Mädel, bekannt unter anderem aus der TV-Serie „Stromberg“ (Darsteller des Berthold „Ernie“ Heisterkamp). Im Anschluss sind alle interessierten Besucher zu einem kleinen Stehempfang im Foyer des Kinos eingeladen.